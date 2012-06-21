Затоплене доісторичне місто, знайдене на дні Чорного моря, виявилося старшим за піраміди Хеопса. До такого висновку прийшли вчені, дослідивши виявлене ще у другій половині ХХ століття стародавнє городище на чорноморському узбережжі Болгарії.

Підводні археологи встановили, що йому майже 6 000 років, повідомляє портал Archaeology in Bulgaria. А значить, люди проживали в цьому районі за 1 500 років до будівництва піраміди Хеопса в Єгипті.

Що відомо про затоплене поселення біля узбережжя Болгарії? Вперше археологічні сліди затопленого доісторичного поселення на березі Чорного моря, недалеко від гирла річки Раптом на південному сході Болгарії, були знайдені в 1970-х роках. У 2017-2019 роках представники міжнародної групи археологів з проєкту Black Sea MAP досліджували це місце і заявили, що поселення відноситься до епохи ранньої бронзи, а його вік становить близько 5 000 років. Однак під час останньої підводної археологічної експедиції, яка проходила у вересні 2020 року, фахівці Центру підводної археології з болгарського міста Созополя заново оцінили руїни під водою. Вони встановили, що поселення було заселене вже 6 000 років тому. А значить, воно відноситься до мідному віку, або енеоліту, – періоду IV-III тисячоліття до н. е., який характеризується використанням мідних знарядь.

Як розповів радіо «Вільна Європа» археолог Калин Дімітров, у 2020 році фахівцям вдалося знайти на місці поселення артефакти часів мідного віку, а також встановити, що саме поселення на момент свого існування перебувало повністю на суші. Про це свідчить той факт, що матеріали були виявлені в шарі, типовому для наземного середовища.

Археологи встановили, що в поселенні постійно проживали люди. А в VI столітті до нашої ери на цьому місці знаходився порт. Останні відкриття фахівців також допомогли пролити світло на зміни клімату, які відбувалися в цьому регіоні. Так, близько 5 000 років тому рівень води в Чорному морі був на п'ять метрів нижче, ніж зараз. Археологи встановили, що спочатку поселення повністю перебувало на суші. Однак рівень моря швидко піднявся і жителям довелося будувати будинки над водою на дерев'яних палях.

Що стосується античного порту, то, як припускають вчені, він міг бути свого роду воротами в долину річки Раптом, яка в той час була родючим і багатим регіоном. Дослідники вважають, що порт міг бути частиною території, яку контролювала давньогрецька колонія Аполлонія Понтіка. На даний момент на її місці знаходиться сучасне місто Созополь.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»