Пандемія коронавірусної хвороби внесла корективи у наше повсякденне життя. І нині певна кількість загальноосвітніх шкіл і окремих класів перебувають на карантині. На допомогу їм, а також усім учасникам освітнього процесу з 11 грудня 2020 року запрацювала Всеукраїнська школа онлайн.

Презентували її фахівці Міністерства освіти і науки спільно з колегами з Міністерства цифрової трансформації. Український інститут розвитку освіти виступив замовником цього корисного електронного контенту. А громадська спілка «Освіторія» стала її безпосереднім розробником.

«Всеукраїнська школа онлайн» — це загальнодержавна навчальна платформа для всіх охочих. Її створено для дистанційного та змішаного навчання учнів 5—11 класів. Вона містить курс навчання з 18 предметів: відеоуроки, тести, матеріали для самопідготовки у ґаджетах. Якість контенту відповідає державним стандартам освіти. Доступ буде безплатним і безлімітним за інтернет-адресою: е-school.net.ua. Для користування слід увійти в інтернет, знайти ресурс, зареєструватися, обрати клас і предмет.

«Сподіваюся, що ця платформа стане незамінним помічником учням, учителям, батькам і всім, хто має бажання розширити освітні можливості. Дітям важливо бути в постійному контакті з учителем. І саме Всеукраїнська школа онлайн, її можливості дають нам змогу такий контакт зробити уявнішим», — зазначив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. Він додав, що платформа дає змогу здобувати освіту за українською навчальною програмою всім незалежно від міста чи країни проживання, зокрема дітям з тимчасово окупованих територій.

Голова громадської спілки «Освіторія» Зоя Литвин розповіла, що у створенні платформи взяли участь майже 150 фахівців: 73 вчителі, програмісти, оператори, методисти.

«Нині ви вже можете бачити майже 200 перших уроків. І щотижня близько 100 уроків довантажуватимуть. На сьогодні змонтовано 400, а загалом їх заплановано приблизно 800», — розповіла вона.

У січні на платформі з’явиться спеціальний функціонал для вчителів. Вони зможуть створити клас, запросити до нього учнів, відстежувати прогрес їхнього навчання, завантажувати матеріали для проведення уроків і самопідготовки.