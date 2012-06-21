Найближчим часом в Україні розпочне роботу Центр протидії дезінформації, який у майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм».

Глава держави зазначив, що сьогодні у світі між інформацією та дезінформацією точиться боротьба, жертвами якої, як і в класичній війні, можуть стати мільйони людей.

«Хтось називає її війною завтрашнього дня, наступного тисячоліття. Але ми, українці, відчули на собі, що насправді вона триває не один рік поспіль», – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, дезінформація маскується та має достовірний вигляд, ховається в деталях, грає на емоціях і небажанні аналізувати.

«Не менш небезпечним є те, що інформаційно нашу країну атакують не лише ззовні, але й зсередини. Коли «великі патріоти» брешуть громадянам про Нові Санжари, про те, що захисникам на фронті заборонено стріляти, про тарілки з борщем, або ж коли називають вакцину словом, що насправді характеризує всю суть їхніх вчинків. Адже в гонитві за власною популярністю вони готові поставити під удар безпеку, життя, здоров’я українців», – додав Глава держави.

Президент наголосив, що інформаційна війна – це не лише дезінформація чи брехня. Це також кіберзагрози: шкідливі коди, віруси, спам.

«Це штучно створені так звані лідери думки, яким з Іспанії краще видно, як жити в Україні. Це засоби масової дезінформації, які прикривають свободою слова диверсії за інструкціями агресора. Ми зробили й продовжуємо працювати, аби на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну випробувальну таблицю. А в Інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали довічний бан», – зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, подальші завдання держави та суспільства – усвідомити всі загрози інформаційній безпеці та знайти шляхи для протидії їм.

«Сьогодні Україна на передовій, зокрема й на передовій боротьби з пропагандою. В Організації Об’єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі», – повідомив Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський закликав до більш свідомого та критичного ставлення до інформації, яку отримуємо з різних джерел.

«Щоразу, коли ми беремо телефон, вмикаємо комп’ютер, планшет або телевізор, ми маємо вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі, ніж заголовок. Сумніватися. Це дуже важливо. Перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах. Шукати першоджерело. Зберігати холодну голову», – наголосив Президент.

Також Володимир Зеленський виступив за запровадження уроків медіаграмотності у шкільній програмі.

«А тих, хто давно закінчив школу – це наші батьки, дідусі та бабусі, – ми маємо навчити, що таке інформаційна гігієна, фейки та пропаганда», – резюмував Глава держави.