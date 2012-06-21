Старіння є неминучим наслідком людського життя. Тому з незапам'ятних часів людство прагнуло подолати цей процес (а в ідеалі так і зовсім знайти безсмертя). До ідеалу ми поки не дісталися, але ось збільшити тривалість життя на третину цілком можемо завдяки відкриттю вчених зі США.
Група дослідників з Національного інституту старіння в Бетесді розробила препарат, що виводить з організму старіючі клітини. З'ясувалося це в ході вивчення ліків під назвою сенолітікі. Це експериментальні препарати, які дозволяють вибірково ініціювати загибель пристарілих клітин.
«Старі клітини мають властивість накопичуватися в організмі, в результаті чого зростає кількість вікових захворювань, а це, в свою чергу, викликає загибель нових клітин і посилює процес старіння.»
У серії експериментів два препарати кверцетин і дазатініб давали групі лабораторних тварин. З'ясувалося, що ці препарати як разом, так і порізно збільшують тривалість життя в середньому на 30%. Крім того, у мишей були зафіксовані поліпшення функціонування серцево-судинної системи, підвищення витривалості і зміцнення кісткової тканини. Періодичне введення кверцетину і дазатініба сповільнило розвиток остеопорозу.