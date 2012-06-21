Відтепер Україна має офіційний вебсайт Ukraine.ua. Це онлайн-портал про нашу чудову країну, яка надихає і вражає. Тут кожен, перебуваючи на будь-якому континенті, може ознайомитися з Україною і прийняти рішення приїхати сюди вчитися, інвестувати, подорожувати, пізнати її складну історію та багатющу культуру.

Вебсайт створено, щоб світ дізнався про справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну різноманіття та чарівної природи. Країну свободи та гідності. Країну, в якій тисячолітні історію й культуру доповнено амбітним баченням майбутнього, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

На Ukraine.ua можна знайти безліч неймовірних історій, а в офіційному фотобанку на сайті — сотні якісних зображень України, її природи, культурної спадщини, традицій, талановитих людей. Мільйони з усього світу зможуть ознайомитись і закохатися в Україну з першого погляду. Саме тому офіційна мова ресурсу англійська. Це може спонукати й наших громадян відвідувати сайт, аби перевірити навички володіння нею й дізнатися цікавинки про свою країну.