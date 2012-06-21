6 липня 2018 року о 18 годині 46 хвилин за київським часом Земля знаходитиметься у найдальшій від Сонця точці своєї орбіти, на відстані 152 095 566 кілометрів. Проходження афелія означає, що в цей день Сонце матиме найменший видимий діаметр. Через те, що Земля в афелії знаходитиметься на п'ять мільйонів кілометрів далі від Сонця, ніж в перигелії. Видимий розмір сонячного диска в афелії менший, ніж у перигелії. Ця різниця невідчутна для нашого ока, так як зміна розміру диска відбувається плавно протягом півроку.
Слово «афелій» – грецького походження, в перекладі буквально означає «від Сонця». Цим словом астрономи позначають точку орбіти будь-якого небесного тіла, що рухається навколо Сонця, яке знаходиться найдалі від зірки. Існує помилкове уявлення, що зміна пір року залежить від відстані до Сонця, тобто, чим далі від Сонця Земля – тим на ній холодніше і повинна бути зима. Але зараз липень, і літо в розпалі, хоча Земля проходить найвіддаленішу точку своєї орбіти, але це ніяк не впливає на зміну пір року.
Зміна пір року обумовлена тим, що вісь обертання Землі має нахил до площини земної орбіти, а зовсім не тим, що відстань від Землі до Сонця змінюється. Через те, що зараз Земля знаходиться далі від Сонця, ніж взимку, наша планета рухається по орбіті повільніше, ніж буде рухатися через півроку. Це означає, що астрономічне літо (час від дня літнього сонцестояння до дня осіннього рівнодення) триває в Північній півкулі довше, ніж зима на цілих п'ять днів.
Повний оберт навколо Сонця Земля робить за 365 дні 6 годин 9 хвилин і 10 секунд. Земля рухається навколо Сонця по еліптичній орбіті, з середньою швидкістю 29,765 кілометра в секунду. Найближча до Сонця точка орбіти Землі називається перигелієм, Земля проходить її на початку січня, вона становить понад 147 мільйонів кілометрів. Найдальшу точку, афелій, Земля проходить на початку липня, опиняючись на відстані понад 152 мільйонів кілометрів від Сонця.