Група вчених з Університету Вашингтона, Національної лабораторії Лос-Аламоса і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вивчили води Північного Льодовитого океану. З’ясувалося, що вміст прісної води в океані збільшилася на 40%. Таке співвідношення може негативно вплинути на кліматичні умови на Землі, запевняють фахівці.

Дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Communications, показало, що прісна вода накопичується в океані через танення льодовиків. Наразі вона знаходиться на поверхні солоних вод, створюючи таким чином щось на зразок купола. Поки прісна вода утримується в морі Бофорта за рахунок сильних вітрів. Але варто їм вщухнути, прісна вода проникне в північну Атлантику, зокрема в море Лабрадор. Знаходження там прісної води може зробити негативний вплив на великі океанічні течії в Атлантичному океані, а також циркуляцію холодних і теплих вод.

Висновки вчених базуються на дослідженнях 1983-1995 років, коли відбулося поширення прісної води в морі Бофорта. Тоді вона змогла дістатися до Лабрадору через Канадський Арктичний архіпелаг. В результаті, солоність Лабрадору знизилася на 0,2-0,4 частини на тисячу частин.

Справжні дослідження показали, що зараз обсяг прісної води в морі Бофорта в вдвічі більша, ніж у кінці минулого століття. Він становить 23 тисячі кубічних кілометрів. Точної інформації про те, що саме проникнення прісних вод зробить з Атлантикою, невідомо. Але дослідники вважають, що варто чекати катастрофічних змін глобального клімату.

Як раніше повідомляв «Урядовий кур’єр» під льодами Антарктиди знайшли дивних істот. Вони живуть на шельфовому льодовику Фільхнера в цілковитій темряві, повідомляють дослідники з Британської антарктичної служби.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»