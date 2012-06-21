Українські сільгоспвиробники зібрали 17,4 мільйона тонн зернових і зернобобових культур із площі 5,1 мільйона гектарів, або 52% прогнозу. Зібрано: пшениці — 12,0 мільйона тонн із площі 3,3 мільйона гектарів, або 51% прогнозу, за врожайності 35,9 центнера з гектара; ячменю — 4,9 мільйона тонн із площі 1,5 мільйона гектарів, або 61% прогнозу, за врожайності 32,4 центнера з гектара; гороху — 497 тисяч тонн із площі 223 тисячі гектарів, або 78% прогнозу, за врожайності 22,3 центнера з гектара; жита — 16 тисяч тонн із площі 6 тисяч гектарів, або 5% прогнозу, за врожайності 25,8 центнера з гектара; вівса — 5 тисяч тонн із площі 2 тисячі гектарів, або 1% прогнозу, за врожайності 22,3 центнера з гектара, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Озимий ріпак обмолочено на площі 838 тисяч гектарів, або 65% прогнозу, за врожайності 22,6 центнера з гектара, намолочено 1,9 мільйона тонн.