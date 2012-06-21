Російську національну збірну можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо на тлі допінгового скандалу навколо легкоатлета Данила Лисенка.
Лисенка відсторонили від міжнародних змагань ще влітку 2018 року за звинуваченням у порушенні антидопінгового законодавства: спортсмен не пройшов кілька допінг-тестів.
Як пише The Sunday Times, російські спортивні функціонери фальсифікували документи, щоб приховати порушення Лисенка і врятувати його від відсторонення. Однак махінації розкрилися, тепер Росії загрожує недопуск до участі в Олімпіади-2020.
Після такого гучного допінгового скандалу президенту Росії Володимиру Путіну потрібно буде переконувати світ, що олімпійська команда РФ, яка потрапила в допінговий скандал, повинна бути повернута до міжнародної конкуренції. Чи вдасться це зробити, покаже час.
Раніше в звіті комітету щодо відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) вже передбачалося, що Росія може втратити право на участь в Олімпійських іграх 2020 року в разі виявлення фактів фальсифікації даних з допінгу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»