На одному з полігонів ЗСУ випробувано нові зразки вітчизняної зброї та військової техніки — оперативно-тактичного безпілотного комплексу, бойового безпілотного комплексу, модернізованої ЗУ-23-2, продемонстровано льотно-технічні характеристики українських легких багатоцільових вертольотів «Скаут» і АК1-3, а також нові боєприпаси українського виробництва, зокрема ракети РС-80, придатні для використання у різних варіантах застосування, та осколково-фугасний снаряд для популярних у військах гармат МТ-12 «Рапіра».
Зокрема безпілотні комплекси створили наші зброярі спільно з іноземними партнерами, гелікоптери здатні виконувати завдання навіть у безпілотному режимі, зенітну гармату поєднано з електронною системою автоматичного знаходження цілі й управління веденням вогню, повідомляє УНІАН.
«Усі нові розробки українського ОПК, які пройшли випробування, продемонстрували високу ефективність і після взяття їх на озброєння значно посилять наш військовий потенціал», — наголосив присутній під час випробувань Секретар РНБО Олександр Турчинов.