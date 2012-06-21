Правоохоронці Донеччини вилучили дві гранати РГД-5, які незаконно зберігав удома житель міста Гірник. Перевіряючи інформацію, що 55-річний громадянин тримає боєприпаси в житловому будинку, співробітники Селидівського відділення Національної поліції натрапили на гранати у спальній кімнаті біля ліжка.
Боєприпаси відправили на експертизу, а щодо господаря хатнього арсеналу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Тепер порушникові чинного законодавства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. А якби він не тримав гранати у спальні, а добровільно здав їх правоохоронцям, міг би уникнути покарання.
А тим часом у прифронтовій Донецькій області з 1 жовтня розпочався місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Поліцейські краю, де з відомих причин у незаконному зберіганні чи обігу перебуває чимало зброї та вибухонебезпечних предметів, вкотре нагадують: ч. 3 ст. 263 КК України гарантує звільнення від кримінальної відповідальності в разі добровільної їх здачі правоохоронцям чи піротехнікам.
У цьому, до речі, вже переконалися жителі області, які відгукнулися на таку акцію, проведену на Донеччині у квітні. Тоді лише за 10 днів місцеві жителі добровільно позбулися 150 одиниць вогнепальної зброї, 70 гранат і понад 80 тисяч різноманітних набоїв.