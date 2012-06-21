Імовірно, в Миколаєві скоро з’явиться нова корисна для довкілля традиція. По завершенні навчання у школі деякі випускники вже садили дерева, даруючи їх рідному місту. Як зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, з такою ініціативою до нього звернулися громадські активісти. Ідея керівникам сподобалася, бо так можна озеленити місто. Цього року навчання в миколаївських школах завершили майже 800 учнів. Тож у разі започаткування нової традиції місто щороку може ставати зеленішим на сотні дерев. Нині визначаються, коли саме садити дерева. Зручніше це робити восени, а не навесні чи на початку літа. Тож майбутні випускники зможуть долучитися до корисної зеленої традиції, доглядаючи весь навчальний рік свої дерева. Олександр Сєнкевич доручив керівникам управління освіти та департаменту ЖКГ детально вивчити ініціативу і підготувати пропозиції щодо фінансування, місця висаджування дерев, їх порід.
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