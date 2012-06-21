Скільки може коштувати планета Земля? Над цим питанням, як пише Daily Mail, задумався Грег Лафлін, асистент професора астрономії та астрофізики Каліфорнійського університету в Санта-Круз (США). Вчений розробив формулу, яка показала, що наша планета є найдорожчою в Сонячній системі.



Ггрег Лафлін створив спеціальну формулу для розрахунку вартості планет на основі безлічі параметрів. Серед останніх – маса і вік планети, середня температура на її поверхні, а також фактори, від яких залежить здатність планети підтримувати життя.



Формула Лафлін показала, що планета Земля коштує п'ять квадрильйонів доларів ($ 5 000 000 000 000 000). Земля виявилася найдорожчою планетою з усіх, вартість яких порахував астрофізик. Інші планети Сонячної системи вчений оцінив значно нижче. Наприклад, вартість Марса – всього 16 тисяч доларів США (тобто, Червона планета коштує приблизно як однокімнатна квартира в райцентрі). Вартість Венери взагалі смішна – всього один цент.



Вчений оцінив не тільки планети Сонячної системи, але і екзопланети, які в основному виявилися досить дешевими. «Якщо планета дешевша за 80 мільйонів доларів, то її не варто розглядати як перспективну для колонізації», – зазначив астрофізик, який використовував свою формулу для оцінки 1200 планет.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»