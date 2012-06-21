Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Миколаївська місцева прокуратура №1 вивчила стан стану додержання вимог законодавства при використанні земель сільськогосподарського призначення Очаківського району.
В результаті встановлено, що мають місце випадки використання земельних ділянок після смерті особи, якій вказана земельна ділянка надана у постійне користування. Такі факти є порушенням законодавства України, яким встановлено, що право користування земельною ділянкою, яке виникло в особи на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, не входить до складу спадщини і припиняється зі смертю особи, якій належало таке право. Натомість, один з мешканців Очаківського району самовільно зайняв земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 50 гектарів вартістю понад один мільйон гривень, що розташована в межах Кам’янської сільської ради. Ця ділянка раніше надавалась у користування особі, яка померла в 2011 році, для ведення фермерського господарства. Реагуючи на вказані порушення, місцева прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Суд відкрив провадження у даній справі.