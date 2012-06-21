У Німеччині пацієнтка клініки, 27 років перебувала в комі, прийшла до повної свідомості. Про це повідомляє Daily Mail.
Мешканка ОАЕ Муніра Абдулла отримала черепно-мозкову травму в ДТП у 1991 році, коли в її машину недалеко від міста Аль-Айн в'їхав шкільний автобус. В автомобілі також знаходився її син Омар Вебер. Жінка врятувала дитину, затуливши його собою. Хлопчик отримав легкі травмами.
Муніру госпіталізували в місцеву лікарню, а потім перевели в Лондон, щоб поставити діагноз. Лікарі відзначали, що жінка перебуває в мінімальній свідомості – стані, схожому на кому, при якому зберігається сприйняття до болю. Пізніше її повернули в ОАЕ, де пацієнтку багато років годували через трубку, також їй проводили фізіотерапію.
У 2017 році наслідний принц Абу-Дабі Мохаммед бен Заїд, що довідався про ситуацію сім'ї Абдулла, оплатив жінці лікування в Німеччині. Через рік Муніра почала видавати деякі звуки, а ще через кілька днів прокинулася і вимовила ім'я свого сина.
Жінка повернулася в Абу-Дабі разом з сім'єю і продовжує відновлюватися. Їй необхідна фізіотерапія для лікування атрофії м'язів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»