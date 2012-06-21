Маркку Еклунд з півострова Порккали здійснив незвичайну подорож. Він дістався до Таллінна на саморобному судні. Маркку прилаштував до старої ванни двигун, спорудив понтони з труб і вирушив у плавання. З Фінляндії до Естонії чоловік добрався за 11 годин, про це повідомила газета Ilta-Sanomat.
Цією ванною, як розповів виданню мандрівник, він користувався понад півстоліття – спочатку за її безпосереднім призначенням, потім в якості акваріума, а після – ванна стала плавзасобом. «Моторна ванна», на якій він доплив до Талліна, з боків була врівноважена двома понтонами у вигляді труб.
За словами Еклунда, подорож закінчилася на чотири години раніше, ніж він очікував. Незважаючи на досить спокійне море, «моторну ванну» постійно заливало водою і йому доводилося вичерпувати воду і маневрувати, щоб уникнути зіткнень з великими хвилями. За словами мандрівника, за 11 годин плавання він не зазнав почуття голоду, тому не доторкнувся до припасеної в дорогу їжі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»