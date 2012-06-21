У ДНК сучасних жителів Східної Азії збереглися сліди стародавнього вірусу, що нагадує коронавірус SARS-CoV-2. Вчені вважають, що жителі Азії могли пережити епідемію коронавірусу приблизно 25 тисяч років тому – повідомляють іноземні ЗМІ.



Генетики з США і Австралії вивчили еволюційну історію кількох десятків генетичних послідовностей, пов'язаних з реакцією людського організму на інфікування коронавірусами. Аналіз показав, що в стародавній Східній Азії вже 25 тисяч років тому існували віруси, які вражали людей, що нагадують SARS-CoV-2.



«Генетичні особливості, які ми вивчили у зразках людей з проєкту» 1000 геномів», не дають засумніватися в тому, що схожі на коронавірус SARS-CoV-2 патогени існували в Східній Азії десятки тисяч років тому. Йдеться про зміни, яких зазнали гени, пов'язані з реакцією організму на COVID-19. Той факт, що сліди стародавнього коронавірусу були зафіксовані в Східній Азії, вказує на те, що цей регіон історично був чимось на зразок інкубатора для різноманітних коронавірусів», – каже еволюційний біолог Девід Енард з університету штату Арізона в Тусоні.



Серед вчених досі немає єдиної думки про те, де і коли виник новий коронавірус SARS-CoV-2, що провокує хворобу COVID-19. Відповісти на це запитання допоможуть проєкти, в рамках яких проводиться вивчення еволюційної історії вірусів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»