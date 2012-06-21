Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Надходження від платників податків Черкаської області до місцевих бюджетів уже перетнули трьохмільярдну позначку.
Як інформують в Головному управлінні ДФС у Черкаській області, 1,9 млрд. грн. з них — надходження податку на доходи фізичних осіб, 483 млн. грн. —– єдиного податку; 358 млн. грн. — земельного податку та орендної плати за землю. Також платники переказали 174 млн. грн. акцизного податку.
Очікувані надходження до місцевих бюджетів області за півроку — 3,32 млрд. гривень, що на 455 млн. грн. або на 16 відсотків більше за піврічні надходження минулого року. Область до державного бюджету за звітні п’ять місяців область переказала понад 2,3 млрд. гривень. Також переказані і одразу спрямовані на забезпечення пенсійного страхування та виконання державних соціальних виплат 2,1 млрд. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.