Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Понад 8000 мешканців Харківської області, які опинилися в скрутному становищі, звернулися до обласної ради з проханням надати їм матеріальну допомогу. Заяви громадян ретельно розглянула комісія з питань надання одноразової адресної грошової допомоги, яка винесла для розгляду 800 звернень і прийняла рішення виділити з обласного бюджету понад чотири мільйони гривень. Торік до обласної ради за матеріальною допомогою звернулося понад 6000 громадян.

Як повідомила пресслужба Харківської обласної ради, розмір одноразової грошової адресної допомоги не перевищуватиме 20 тисяч гривень. Усі виділені кошти нададуть тим жителям області, які потребують лікування онкологічних хвороб, протезування, хірургічних операцій. Крім цього, кошти адресної допомоги отримають і ті мешканці області, які постраждали від пожеж, а також ті, хто гостро потребує вирішення соціально-побутових проблем. Допомогу виділено і учасникам антитерористичної операції.