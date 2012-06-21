Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Діючий міський голова Cлов’янська Вадим Лях приймає вітання з перемогою у другому турі виборів керівника міста. За результатами екзит-полу, за нього проголосували 62,1% виборців, а його суперника — Павла Придворова підтримали 37,9% жителів міста. А ось щодо політичних партій, яким симпатизують місцеві жителі, то вони для Донбасу досі традиційні.

Вадим Лях є представником політсили «Опозиційний блок», його головний суперник презентує «ОПЗЖ». А до заключного туру конкуренцію їм складала ще й колишня керівниця Слов’янська Неля Штепа, яка звинувачується в сепаратизмі: у закликах до змін меж України, проведенні псевдореферендуму, сприянні діяльності терористичних груп і організацій, які у квітні 2014 року захопили місто.

До речі, Штепа брала участь у місцевих виборах від нової політичної сили «Партія миру і розвитку», де була лідером. Але після того, як вона у другому турі підтримала кандидата від «ОПЗЖ», її партія, що підтримувала Вадима Ляха, розповсюдила заяву, в якій гнівно засудила зраду Нелі Штепи і повідомила про її виключення з партії.