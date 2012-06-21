Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

В Ужгороді кілька років підряд проводяться конкурси ідей, з якими до влади звертаються громадяни. Ці їхні пропозиції не просто фіксуються, а й фінансуються містом, для чого передбачений окремий Бюджет громадської ініціативи.

Цього разу було зареєстровано 29 ініціатив, за які всі охочі могли проголосувати в онлайні. Свої голоси будь-хто з ужгородців міг подати від початку до середини листопада, проте лише один раз. Зрештою, перемогли 8 проєктів, які будуть профінансовані і втілені в життя вже в наступному році. Рішення про це винесла експертна комісія у складі депутатів міськради, працівників окремих структурних підрозділів і представників громадськості.

Переможцями визнані 4 локальні проєкти і стільки ж загальноміських. Серед перших — побудова на території однієї зі шкіл сучасного багатофункціонального спортмайданчика та безпечного ігрового майданчика в одному з мікрорайонів, мультифункціональні двори та реконструкція басейну. У числі других — проєкти «Ужгород гуманне місто», «Підземні сміттєві контейнери в місті», «Освіта людей похилого віку» та «Мультифункціональний спортивно-оздоровчий майданчик».

Для втілення в життя схвалених проєктів у міській раді розроблять відповідну документацію. Загальна сума, виділена на їх реалізацію, дорівнює 5 мільйонів гривень. Решта ініційованих громадськістю проєктів, які були допущені до голосування, але не перемогли, опрацьовуватимуть із тим, щоб вивчити можливість внести їх у чинні міські програми.