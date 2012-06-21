Радісною подією у Вінниці стало введення в експлуатацію 90-квартирного житлового будинку, спорудженого із залученням державних і місцевих житлових програм. Його зведено на сучасний лад: у квартирах засклено балкони, встановлено системи водопостачання, водовідведення та індивідуального опалення, а зовні утеплено за технологією німецької системи «Бауміт».
«На цьому будівництві реалізовано питання державного кредитування, адже 16 сімей скористалися комплексними програмами за підтримки державного та обласного бюджету. Відповідно до програми «Доступне житло» передбачено зменшення відсотків з кредитування для сімей, у яких збільшується кількість дітей. Тож нехай у будинку завжди лунає дзвінкий дитячий сміх, панує щастя, мир і любов», — зазначив, вітаючи новоселів, перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.
У десятиповерхівці 50 однокімнатних і 40 двокімнатних квартир, у середньому площею 53 й 69 квадратних метрів відповідно. У кожній встановлено прилади обліку електроенергії, газу й води, а також домофонну систему контролю доступу до під’їзду. Ліфти в будинку сучасні з частотними двигунами, які мають автономну систему живлення, що дає змогу працювати без електроенергії в мережі. На прибудинковій території є дитячий і спортивний майданчики, місця для відпочинку дорослих, місце для паркування авто.
«Сьогодні забезпечення житлом молоді, учасників АТО та інших категорій населення — першочерговий пріоритет для держави. Дуже приємно, що з 16 сімей, які отримали квартири в новобудові, шестеро учасників бойових дій на сході України. Низький уклін вам, шановні учасники АТО. Нехай у цьому будинку завжди лунає дитячий сміх і буде дружне життя», — зазначив під час урочистого вручення ключів і технічних паспортів новоселам голова правління державної спеціальної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Сергій Комнатний. Він запевнив про подальшу співпрацю установи з місцевими органами влади щодо забезпечення власним житлом громадян шляхом реалізації механізмів пільгового довготермінового кредитування на будівництво й придбання житла.