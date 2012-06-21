Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Успішно виступили на XVІІІ Всеукраїнському конкурсі юних композиторів-виконавців вихованці Сумської дитячої музичної школи №4.
Так, Дарина Мельник стала лауреатом другої премії в номінації «Музика для струнних інструментів», а в номінації «Вокальна музика, солоспів» одержала диплом.
Її музичний твір «Вальс-спогад» професійно виконав ансамбль скрипалів «Концертіно» під керівництвом Людмили Дяченко (концертмейстер Антоніна Макарчук, викладач з композиції Вікторія Руденко).
Цей конкурс має на меті виявляти талановиту молодь, яка пробує свої сили в написанні музичних творів.
Нинішнього року у творчому огляді взяли участь юні композитори з багатьох міст України – Києва, Сум, Запоріжжя, Рівного, Тернополя, Черкас, Дніпра.