Аграрії деяких районів південних областей розпочали збиральні роботи ранніх зернових і зернобобових культур. Намолочено близько 15 тисяч тонн зерна з понад 5 тисяч гектарів. Середня врожайність 29,1 ц/га.
«Цьогорічний початок жнив раніший, ніж у середньому за останні роки, але й цей сезон від початку був доволі нетиповим. Релевантні прогнози врожайності стануть доступними ще нескоро, однак з огляду на поточний стан посівів і близьку до ідеальної перезимівлю озимих культур прогнозуємо понад 60 мільйонів тонн», — цитує слова першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка прес-служба відомства.
Жнива розпочалися в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, де збирають озимий ячмінь та горох. Лідер зі збирання ячменю — Херсонщина. Загалом ранні зернові та зернобобові культури у 2018 році планують зібрати з 9,6 мільйона гектарів.