Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У Шполянській ОТГ на Черкащині наполегливо працюють над вирішенням одного з ключових завдань — зробити життя молоді у громаді комфортнішим. У сферу молодіжної політики нині вже залучили креативних фахівців, які допоможуть юним розкритися, а молодь, у свою чергу, зможе одержати фінансування на важливі для неї проекти. Нині тут працюють над створенням молодіжного консультативно-дорадчого органу при міській раді — молодіжної ради, яка сприятиме активізації молоді Недавно міський голова Сергій Кравченко презентував учнівській молоді умови участі у такій раді, координатором якої є начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Наталя Коваль.
Депутатський корпус одноголосно підтримав ідею створення молодіжної ради. Відтепер, як наголошують депутати, — жодного рішення для молоді без участі молоді!
Нині завершується приймання заявок на участь в молодіжній раді. Молодь усіх населених пунктів громади активно відгукнулася на можливість проявити себе в молодіжній раді. Наприкінці травня відбудуться установчі збори.