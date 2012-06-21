Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Сьогодні глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вилітає з візитом до Москви. Востаннє високий представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики відвідував Росію близько трьох років тому. Це була представниця попередньої Єврокомісії Федеріка Могерині. Тоді на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим вона заявила, що Брюссель хотів би налагодити відносини з Москвою, але не може вдавати, що не існує анексії Криму та підживлюваного Росією конфлікту на Донбасі.

За час, що минув відтоді, мало що змінилося у російській зовнішній політиці. Хіба що додалися нові пункти, з приводу яких ЄС або розширив свої санкції проти Росії, або серйозно замислюється над тим, щоб це зробити. Тут і напад та затримання російськими спецпризначенцями ФСБ українських суден і моряків поблизу Керченської протоки, і втручання у виборчі процеси європейських країн, і агресивні дезінформаційні атаки Кремля та напади російських хакерів на урядові системи низки країн ЄС. З останнього – отруєння забороненою речовиною «Новічок» російського опозиціонера Олексія Навального, а згодом його арешт і жорстокий розгін демонстрантів, котрі вийшли на підтримку політика.

Санкції через справу Навального можуть стати для Росії цілком реальними завдяки новому санкційному механізму ЄС, який дає змогу запроваджувати обмежувальні заходи проти осіб, які причетні до серйозних порушень прав людини у будь-якому куточку світу. За цим механізмом торік у листопаді під санкції потрапив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та близько 60 високих білоруських чиновників за фальсифікацію результатів президентських виборів і застосування сили проти власного народу.

Але до того, як запустити у дію процес розробки санкцій у справі Навального, Жозеп Боррель вирішив особисто поїхати до Москви й поспілкуватися там не лише з російськими урядовцями, а й представниками громадянського суспільства. Проте під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Роберта Шумана, Жозеп Боррель зізнався, що не всі країни-члени ЄС схвалюють цей візит. Своїм критикам головний європейський дипломат відповідає, що вважає підтримання контактів з Москвою – правильною стратегією для ЄС. «Ми не можемо сказати: «Ти мені не подобаєшся, і я залишуся у своєму кутку», – сказав дипломат. Він також пояснив, що міг би поспілкуватися з Сергієм Лавровим телефоном, але поговорити таким самим чином з російськими активістами й незалежними експертами ніяк не вийде.

За словами Жозепа Боррель, перебуваючи у столиці РФ, він ще раз озвучить заклик ЄС до російської влади звільнити Олексія Навального, але визнав, що навряд чи Кремль дослухається до цих закликів. Щодо загального бачення відносин між ЄС та Росією, то Жозеп Боррель зазначив, що наразі їм бракує спільного знаменника. «Ми маємо його знайти», – сказав він, проте не уточнив, які саме принципові пункти формуватимуть цей спільний знаменник.

Коли у ЗМІ з’явилася інформація про намір Жозепа Борреля відвідати Москву, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: «Ми сподіваємося, що такої дурниці, як пов’язування перспектив російсько-європейських відносин зі справою цього мешканця СІЗО, не станеться». На думку спікера Кремля, відносини Росії та ЄС опинилися замороженими «абсолютно незаслужено й невиправдано».

Напередодні візиту до Москви Жозеп Боррель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, про що очільник європейської дипломатії повідомив у своєму Twitter. Він назва цю розмову «хорошою» і повідомив, що поінформував українського колегу про свою поїздку до Росії. Жозеп Боррель наголосив, що ще раз донесе до російських урядовців незмінну позицію ЄС щодо підтримки територіальної цілісності й суверенітету України та закличе Москву у повному обсязі виконати мінські угоди.