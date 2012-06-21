Захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко змінив ігровий номер. Як повідомляє прес-служба клубу, український футболіст, який раніше грав під 35-м номером, у наступному сезоні носитиме футболку з номером «11». Раніше цей номер належав захисникові Олександру Коларову, який покинув «Манчестер Сіті» два роки тому.
Зінченко перейшов у «Манчестер Сіті» влітку 2016 року з «Уфи». Сума трансферу склала 2 мільйони євро. У складі англійського клубу він взяв участь у 43 матчах у всіх турнірах, в яких став автором одного забитого м'яча, а також відзначився п'ятьма результативними передачами. З «Манчестер Сіті» українець двічі ставав переможцем англійської Прем'єр-ліги, два рази виграв Кубок Ліги, а також по одному разу – Кубок Англії і Суперкубок Англії.