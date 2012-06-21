За всю свою багатомільярдну історію Чумацький Шлях поглинув безліч менших зоряних скупчень. Навіть зараз він знаходиться в процесі поглинання карликової еліптичної галактики Стрільця. Однак рано чи пізно Чумацький Шлях зіткнеться з іншою великою галактикою, в результаті чого у Землі з'явиться новий «дім».

Астрономи кажуть,що наша галактика давно прагне до зіткнення з Андромедою, яка знаходиться приблизно в 2,5 мільйона світлових років від Землі. Обидві галактики рухаються назустріч одина одній зі швидкістю майже 500 000 км / год. При цьому Андромеда більша за Чумацький Шлях, і в ній «живуть» майже 1 трильйон зірок.

Коли галактики в кінцевому підсумку зіткнуться, це призведе до народження ще більшого скупчення зірок. У результаті з'явиться нова еліптична галактика, яку вчені назвали «Мілкомеда». Це станеться приблизно через 2 мільярди років. Після зіткнення космічні околиці Землі і нічне небо зміняться до невпізнанності. Чи доживе людство до цього моменту – невідомо.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»