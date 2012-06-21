24 травня в Черкасах убито депутата обласної ради, колишнього заступника міського голови Сергія Гуру. Депутата застрелили під час нападу на його офіс. Правоохоронці проводить розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України — «умисне вбивство».
Увечері, близько 18 години, до поліції Черкас надійшло повідомлення про озброєний напад на приміщення одного з місцевих всеукраїнських політичних об’єднань. Згідно з одержаним повідомленням, до будівлі по вулиці Хрещатик в Черкасах увірвався чоловік, в руках якого був пістолет і граната. Зловмисник зачинився всередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район. Було введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Заручник». Найближчий спецпідрозділ КОРД з м. Кропивницький підняли по тривозі й направили до Черкас. За допомогою спецпідрозділу правопорушника затримали.
Голова Нацполіції України Сергій Князєв, як повідомляється на сайті відомства, відзначив грамотність дій правоохоронців, оскільки під час огляду приміщення поліцейські виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1: «Якби вона не була своєчасно виявлена, то ті працівники поліції, які проникли в приміщення, загинули б або отримали важкі тілесні ушкодження».
Затриманий правоохоронцями поранений зловмисник наразі перебуває у лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм. Обставини та мотиви, які спонукали вчинити це правопорушення, поліція з’ясовує.