У Сумах відбувся відкритий регіональний чемпіонат із перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу, який організували міський відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів спільно з ГО «Сумське об’єднання перукарів» і навчальною студією «Академія краси». Учасниками стали 220 представників не тільки Сумської області, а й Рівного, Києва, Одеси, Донецька, Харкова, Дніпра. Майстри краси демонстрували оригінальні авторські роботи, весільні образи, зачіски, робили манікюр і макіяж за останніми модними тенденціями. У межах чемпіонату пройшли тренінги з ведення салонного бізнесу для керівників та адміністраторів салонів краси і косметології, виставка професійних засобів з косметики та показ колекції «Весілля от кутюр-2018».
Перемогу у чотирьох категоріях «Профі», «Майстри», «Юніори», «Учні» здобули 53 учасники. Усі вони одержали дипломи, медалі, грамоти, а також подарунки від спонсорів.