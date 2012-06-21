Королева Єлизавета II ніколи не зречеться британського престолу, так як в її «ДНК немає генів, щоб відмовитися від свого народу чи обов’язку».

Про це повідомляє Vanity Fair.

За повідомленням джерела, 94-річний монарх вважає «зречення від престолу лайливим словом, яке не можна вимовляти в її присутності» і планує «служити до самої смерті». Наразі королева залучена в плани святкування свого Платинового ювілею перебування на троні в наступному році.

У 2022 року виповниться 70 років з дня обрання монарха на британський престол. Наразі розробляється програма святкування, щоб відзначити історичну віху, коли Її Величність стане першим британським монархом, який правив 70 років.

При цьому на другий план відійде 95-річчя королеви, яке відбудеться в 2021 році. За словами джерел, усі торжества Єлизавета II хоче провести в дні Платинового ювілею.

Серія заходів пройде протягом чотирьох днів, з 2 по 5 червня 2022 року, ці дні будуть відображати правління королеви і її вплив на Великобританію і зміни світу з моменту її вступу на престол в 1952 році.

«Платиновий ювілей дає королеві можливість висловити свою подяку за підтримку і відданість, які Її Величність отримувала протягом усього свого правління», – зазначив представник Букінгемського палацу.

П'ять років тому Єлизавета II перевершила свою прапрабабусю королеву Вікторію як правительку Великобританії, що правила найдовше.

Таким чином, джерела спростували твердження королівського біографа Роберта Джобсона про те, що королева Великобританії поступиться престол принцу Чарльзу в наступному році, коли їй виповниться 95 років.

Королева вступила на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років після раптової смерті її батька, Георга VI. Коронація відбулася тільки 2 червня 1953 року.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»