Фізичні вправи діють у першу чергу на м'язи – навантаження дістається в першу чергу їм. Але м'язи опираються на кістки, тобто, кістки теж повинні відчувати якийсь ефект від фітнесу. Але кістки – це ж не мертва маса, в них є живі клітини, кровоносні судини, нарешті, кістковий мозок. А кістковий мозок – будинок для стовбурових клітин крові, де утворюються і клітини імунітету. Чи можуть фізичні вправи, діючи через кістки, якось вплинути на імунітет?

Співробітники Південно-західного медичного центру Університету Техасу у статті в Nature пишуть, що все так і є. Вони з’ясували, що в кістках із зовнішнього боку кровоносних судин, які йдуть у кістковий мозок, є особливі стовбурові клітини. З них утворюються клітини кісткової тканини, але, крім того, ці стовбурові клітини виділяють фактори росту – спеціальні білки, які стимулюють ріст кровотворних клітин кісткового мозку. Якщо у кісткових стовбурових клітинах відключити ген одного з факторів росту, який діє на клітини-попередники імунних клітин, то імунітет гірше реагуватиме на бактеріальні інфекції.

З віком кількість цих особливих кісткових стовбурових клітин зменшується, заодно і кількість попередників імунних клітин. Але якщо кістка відчуває навантаження, то і тих, й інших побільшає. З’ясувалося, що у стовбурових клітинах кістки є рецепторний білок Piezo1, який реагує на механічне напруження. За допомогою Piezo1 стовбурові клітини кістки відчувають фізичне навантаження, від чого кістка зміцнюється, і попутно в кістковому мозку стає більше імунних клітин-попередників. Це ще одна з несподіваних функцій рецептора механічної напруги Piezo1. Від нього залежить розмноження клітин епітелію і активність імунних клітин в легенях.

Експерименти проводили з мишами, які бігали в колесі білки, і у яких кістки і кістковий мозок реагували на навантаження – чи не реагували, якщо у них відключали ген Piezo1 або ген вищезгаданого фактора росту. Якщо ці результати поширюються на людей, то виходить, що простимулювати імунітет можна на біговій доріжці, або ж просто зробити тривалу прогулянку. Швидше за все, наш імунітет теж можна оздоровити спортом, тільки потрібно зрозуміти, яких зусиль тут потрібно прикладати. Заодно нагадаємо, що фізичні вправи йдуть на користь не тільки м'язам, кісткам, обміну речовин та імунітету, але і мозку.

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»