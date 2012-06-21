Дослідники з Університету штату Монтана вивчали зразки з льодовиків у Канаді і Ісландії. Під ними немає кисню, а значить не повинно бути і життя. Але вчені зрозуміли, що сильно помилялися, коли зробили, за їхніми словами, приголомшливу знахідку.

У природі існують живі істоти, здатні жити і розмножуватися в екстремальних умовах навколишнього середовища. Їх називають екстремофілами. Так, вони процвітають в киплячій воді, кислоті, водному середовищі ядерних реакторів і навіть у токсичних відходах. Незважаючи на це, дослідників здивувало, що живі істоти є і під крижаним покривом.

«Ми продовжували знаходити організми в цих системах, підтримуваних газоподібним воднем. Спочатку це не мало сенсу, тому що ми не могли зрозуміти, звідки взявся водень з-під цих льодовиків», – сказав один з авторів дослідження, доктор Ерік Данхем з факультету мікробіології та імунології сільськогосподарського коледжу, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на зарубіжні ЗМІ.

Пізніше вчені зрозуміли, як утворився водень. З’ясувалося, що в результаті ланцюжка фізичних і хімічних процесів утворюється водневий газ, коли багата кремнеземом корінна порода під льодовиками дробиться на мінерали під дією ваги льоду нагорі. І коли ці мінерали з'єднуються з талою крижаною водою, вони виробляють водень.

Вчені припустили, що спільноти мікробів під льодовиками могли зібрати цей газоподібний водень і об'єднати його з вуглекислим газом, щоб виробити більше органічної речовини, відомої як біомаса. На думку дослідників, їхнє відкриття допоможе виявити роль екстремофілів у збереженні життя в льодовикові періоди. Також експерти сподіваються, що щось подібне могло або може статися в явно негостинному середовищі на чужих планетах.

Професор Університету Торонто Барбара Шервуд Лоллар, яка не брала участі в дослідженні льодовиків, заявила, що це дійсно вказує на інопланетне життя, існуючу в інших місцях. У своїй промові на Фестивалі науки в Торонто вона зазначила, що на поверхні нашої планети, по всій видимості, переважають в основному синтетичні процеси.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»