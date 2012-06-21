У межах правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» Міністерство юстиції разом з онлайн-будинком юстиції за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» створили серію інформаційно-навчальних роликів «Знай своє право на землю». Мета ініціативи — розширити коло громадян, які зможуть отримати інформацію про свої права та інструкції для їх захисту. Ініціатива є продовженням розпочатої в межах проекту «Я МАЮ ПРАВО!» у 2017 році кампанії щодо захисту земельних прав, зокрема регулювання орендних відносин та протидії аграрному рейдерству.
У відеороликах розглядатимуть питання, які найчастіше турбують населення, актуальні проблеми, з якими стикається кожна людина. Кваліфіковані фахівці, юристи та експерти нададуть вичерпні відповіді щодо кожної з тем земельних правовідносин, роз’яснять, як можна уникнути проблем, як заповнити документи, які закони необхідно знати для вирішення земельних питань та куди звернутись у разі порушення прав.
Перший презентований відеоролик стосується порядку отримання земельних ділянок учасниками АТО. У ньому висвітлено такі питання: норми законодавства, які регулюють порядок першочергового отримання ділянок учасниками АТО для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва; умови надання у власність земельних ділянок учасникам АТО; встановлені розміри земельних ділянок, які можна безоплатно передавати громадянам України (зокрема учасникам АТО) із земель державної або комунальної власності.
Також фахівці детально роз’яснять кожен з кроків, які необхідно здійснити учасникам АТО для отримання земельної ділянки — від подання документів до державної реєстрації прав на нерухоме майно. Зокрема, наведено вичерпний перелік документів, які учасникам АТО, зацікавленим в одержанні земельних ділянок у власність, потрібно подати до уповноважених органів, пояснено, як відбувається подача заявки на землю, хто виносить рішення про відведення землі тощо.
Переглянути відеоролик та ознайомитися з детальною інформацією можна за посиланням: https://youtu.be/vhymEeX_FX8
Відділ новин
«Урядового кур’єра»