Археологи виявили фігурку богині ранньої бронзи на археологічних розкопках у Кюлтепе, що в центральній Туреччині. З тих пір, як тут розпочалися розкопки в 2018 році, вчені виявили 35 статуеток. Ця статуетка є вдвічі більшою за розміром від раніше знайдених на цьому місці артефактів, її висота 17 дюймів (44 сантиметри).

На статуетці зображено пишнуа жінку, що сидить на троні. У статуетки відсутній предмет, який жінка тримала в руці. Дизайн подібних фігурок припускає, що це могла бути тварина.

Професор з університету Анкари Фікрі Кулакоглу розповів, що статую богині очищають від пилу, щоб виставити її в музеї.

«Цьому артефакту майже 4200 років», – каже вчений, додавши, що всі статуетки та ідоли, знайдені в Культепе, – це жіночі статуетки.

«Ідолів чоловіків ми поки що не знайшли ... жіночі статуї оголені і мають прикрашений трон, а на спині коси», – каже Фікрі Кулакоглу.

Наголошуючи, що знахідка є унікальною, вчений сказав: «Це дуже особливий твір для нас ... це одне з найцінніших мистецьких набань, що демонструє релігійні вірування цього регіону Культепе».

Поселення Кюльтепе було засноване у мідний вік і постійно заселялося у римську епоху. Десятки тисяч клинописних глиняних табличок було знайдено в асирійській торговій колонії, побудованій тут в 20 столітті до нашої ери. Це найстаріші відомі документи, що збереглися в Анатолії, вони включають найдавніші записи хетських слів та тексти індоєвропейською мовою. Фігурка богині датується найдавнішою епохою окупації цієї території. За цей період немає письмових записів.

ДОВІДКА "УК"

Розташоване в Туреччині древнє місто Култепе було включене до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тобто, йдеться про досить значне в культурному плані місце. Колись місто було столицею царства Канеш, вплив якого поширювалвся на навколишні землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»