У Франції на місці розкопок печери з доісторичними написами археологи виявили древній артефакт, виготовлений з морської мушлі. За свідченням учених, предмет міг використовуватися в якості музичного інструменту.

При цьому саму знахідку археологи зробили у французьких Піренеях кілька десятиліть тому. Весь цей час артефакт зберігався в університеті Тулузи і вважався церемоніальною чашею для пиття.

Однак тривале дослідження принесло свої плоди: археолог Керол Фріц по-новому глянула на артефакт, переконавшись, що древній предмет не що інше, як музичний інструмент, якому майже 18 тисяч років. Раковина завдовжки майже в 25 сантиметрів мала кілька дірок, які дозволяли видувати чисті ноти до, до-дієз і ре, цитує археолога Euronews.

В якості музичних інструментів раковини використовувалися в церемоніях, зокрема в Стародавній Греції, Близькому Сході, Японії, Індії та Перу. Наприклад, раніше в Сирії була знайдена музична раковина, якій було близько 6000 років.

Директор Музею природної історії Френсіс Дюрантон (праворуч), асистент Гійом Флері і археолог і дослідник CNRS Керол Фріц (ліворуч) розглядають раковину Charonia lampas, яка була вперше знайдена в 1931 році при археологічних розкопках в печері Марсулас. © GEORGES GOBET / AFP / EastNews

Дослідники нагадують, що сама природа робить раковини придатними для вилучення ідеальних звуків завдяки спіральній порожнині. Нинішню знахідку вчені планують вивчити за допомогою тривимірного сканування, щоб уточнити який з неї можна отримати діапазон нот.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»