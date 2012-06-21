У Франції на місці розкопок печери з доісторичними написами археологи виявили древній артефакт, виготовлений з морської мушлі. За свідченням учених, предмет міг використовуватися в якості музичного інструменту.

При цьому саму знахідку археологи зробили у французьких Піренеях кілька десятиліть тому. Весь цей час артефакт зберігався в університеті Тулузи і вважався церемоніальною чашею для пиття.

Однак тривале дослідження принесло свої плоди: археолог Керол Фріц по-новому глянула на артефакт, переконавшись, що древній предмет не що інше, як музичний інструмент, якому майже 18 тисяч років. Раковина завдовжки майже в 25 сантиметрів мала кілька дірок, які дозволяли видувати чисті ноти до, до-дієз і ре, цитує археолога Euronews.

В якості музичних інструментів раковини використовувалися в церемоніях, зокрема в Стародавній Греції, Близькому Сході, Японії, Індії та Перу. Наприклад, раніше в Сирії була знайдена музична раковина, якій було близько 6000 років.

Дослідники нагадують, що сама природа робить раковини придатними для вилучення ідеальних звуків завдяки спіральній порожнині. Нинішню знахідку вчені планують вивчити за допомогою тривимірного сканування, щоб уточнити який з неї можна отримати діапазон нот.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»