Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Сімнадцятого листопада сайт «Урядового кур’єра» повідомляв про небезпечну знахідку, виявлену ремонтниками у димарі однієї зі шкіл Харкова. Помітивши на одній із запаяних колб напис «Адамсит», вони вирішили, що це бойова отруйна речовина, яка використовувалася під час Першої світової війни, та викликали рятувальників. Тоді ж надзвичайники та правоохоронці евакуювали з приміщення школи понад 300 осіб.

Як повідомив прессекретар ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін, підозрілі колби виявилися навчальними макетами, що не представляють ніякої загрози. За його словами ці муляжі, певне, використовувалися колись під час проведення навчальних занять.

Попри це, бійці ДСНС провели в приміщенні школи заміри повітря і не виявили жодних небезпечних хімічних речовин.