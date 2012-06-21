У Ботсвані знайшли гігантський алмаз вагою 998 карат, майже 200 грам, на руднику Karowe Diamond Mine, повідомляє сайт компанії Lucara Diamond Corp., якій належить алмазна копальня.

Алмаз розміром 67x49x45 мм був виявлений шляхом прямого подрібнення руди на ділянці відкритого кар'єру. Цей камінь став другим алмазом масою понад 500 каратів, видобутим на руднику в 2020 році. За даними Bloomberg, він увійшов до п'ятірки найбільших алмазів в історії.

На сьогоднішній день тут знайдено 31 алмаз, що мають масу понад 100 карат, у тому числі 10 алмазів масою понад 200 карат, та алмази у 549 та 998 карат. В основному видобуті алмази не перевищують масу 10,8 карат.

У 2015 році на руднику в Ботсвані був знайдений алмаз вагою 1111 карат, він отримав назву «Наш світ». Тоді він став другим за величиною каменем за всю історію видобутку алмазів і найбільшим зі знайдених за останні 110 років. Згодом його продали за 53 мільйони доларів. У тому ж році на руднику знайшли алмаз «Сузір'я» вагою 813 карат, який продали за 63 мільйони.

У квітні 2019 року в Ботсвані знайшли ще більший алмаз. За масою він другий найбільший алмаз в історії вагою 1758 карат, який побив попередній рекорд. Алмаз отримав назву Sewelo. Його вартість оцінюють у 50 мільйонів доларів. У січні його купила компанія Louis Vitton.

У жовтні 2019 року в Якутії знайшли алмаз-матрьошку, в порожнині якого знаходився інший алмаз. Подібний алмаз знайдено вперше.

Найбільший алмаз з будь-коли виявлених дорогоцінних каменів – «Зірка Африки» вагою 3106 каратів майже 622 грами. Цей алмаз знайшли в 1905 році у Південній Африці на шахті «Прем'єр». Алмаз розділили на кілька частин. Найбільші з яких («Велика зірка Африки» і «Друга зірка Африки») стали частиною коштовностей Британської корони.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»