Зникла картина Леонардо да Вінчі «Спаситель світу» (Salvator Mundi) знаходиться на яхті наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Про це 10 червня з посиланням на джерела написав портал Artnet, що спеціалізується на новинах ринку творів мистецтва.
За інформацією джерел, полотно знаходиться на яхті Serene і буде там до тих пір, поки влада Саудівської Аравії не побудує культурний центр в регіоні Ель-Ула, де картину можна буде виставити.
Відзначається, що останнім часом яхта наслідного принца була пришвартована в районі єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх.
31 березня повідомлялося, що «Спаситель світу» знаходиться у передбачуваного власника – саудівського принца Бадра бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауда.
Картина була продана з аукціону Christie's за 450 мільйонів доларів в листопаді 2017 року. За даними ЗМІ, шедевр придбав саудівський принц. Організатори торгів пізніше назвали іншого покупця: департамент культури і туризму Абу-Дабі (ОАЕ). Однак справжній власник полотна досі достеменно невідомий.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»