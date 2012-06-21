В Італії знайшли найстаріше дерево Європи, пишуть вчені в журналі Ecology. Сосна Гельдрейха, вік якої – 1230 років, росте в Національному парку Полліно на півдні країни. Вік дерева визначили з допомогою річних кілець і радіовуглецевого аналізу.
Сосна Гельдрейха або боснійська сосна (Pinus heldreichii) зустрічається на Балканах і на півдні Італії. Це вічнозелене дерево росте в горах на висоті 1500-2500 метрів. Висота сосен досягає 85 метрів, діаметр стовбура – двох метрів. Дослідники неодноразово знаходили сосни Гельдрейха яким понад тисяча років, а одна з них, з Північної Греції віком 1075 років, до цих пір вважалася найстарішим деревом Європи.
Сосни Гельдрейха, в тому числі, ростуть в Національному парку Полліно, який знаходиться на кордоні областей Калабрія і Базіліката. Італійські ботаніки під керівництвом Джанлуки Піовезана (Gianluca Piovesan) з Тосканського університету протягом трьох років шукали в Полліно старі дерева. У підсумку вони знайшли кілька сосен, яким більше тисячі років. Вони ростуть у віддаленому районі парку на висоті 1800-2150 метрів. Автори вирішили визначити вік одного з них, яке виглядало як типове дуже старе хвойне дерево, з висохлої верхівкою в формі шипа і декількома живими гілками в середині. Вчені взяли зразки деревини зі стовбура і коренів, при цьому їм вдалося відібрати деревину, що знаходиться близько до серцевини кореня. Дослідники вивчили річні кільця цієї сосни, а також досліджували кореневу деревну тканину за допомогою радіовуглецевого аналізу.
Результати Дендрохронологіческій аналізу показали, що сосна, яку вчені назвали Італус, має вік 1267-1289 років. Радіоізотопний аналіз дозволив уточнити вік дерева – 1230 років. Вчені з'ясували, що дерево росло, в основному, в перші століття життя. Потім настав швидкий занепад і річні кільця довгий час були дуже маленькими. Але в останні десятиліття Італус став рости трохи швидше (втім, як і інші сосни Гельдрейха в парку Полліно).
Італуса можна назвати рекордсменом тільки за європейськими мірками. Найстаріше дерево в світі росте в Каліфорнії і його вік – більше п'яти тисяч років. Є ще клональні колонії, тобто нащадки однієї рослини, які розмножуються тільки вегетативно і генетично ідентичні свого предка. Найстарша подібна колонія росте в штаті Юта і її вік – 80 тисяч років.