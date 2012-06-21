Травоїдні завроподоморфи в перший рік життя пересувалися на чотирьох кінцівках, а потім вчилися ходити на двох.
Вчені Королівського ветеринарного коледжу у Великобританії вивчили скелети шести динозаврів цього виду, знайдених на території Аргентини. Сучасні технології, включаючи 3D-реконструкції, допомогли вирішити загадку їх змін протягом життя. Як і у людей, дитинчата завроподоморфи спочатку ходили на чотирьох лапах, з часом навчаючися пересуватися тільки на задніх. Як повідомляє Live Science, у стародавніх мешканців Землі з віком зміщувався центр ваги, коли вони досягали величезних розмірів і важили більше тонни. Дитинчата були такі малі, що містилися на долоні людини, і через розподіл ваги вони не могли ходити на двох ногах. В іншому випадку вони б весь час падали на голову.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»