В Україні тільки у минулому році, в рамках проекту «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні», статус особи, постраждалої від цього ганебного явища отримали 198 осіб, що на 60 % більше, ніж у 2016. У поточному році – вже присвоєно 82 таких статуси. Такі дані наводить Національний спеціаліст проектів ОБСЄ в Україні Надія Кандибіна.
Луганщина – один з 13 регіонів України, які задіяні у проекті.
«На Луганщині у 2015 році тільки одна людина мала статус постраждалої особи, у 2016 – шість, у 2017 – 13, а у поточному році – вже присвоєні 7 статусів та один находиться у стадії оформлення. Загалом, тенденції торгівлі людьми змінились: сьогодні це переважно люди, які перебували у трудовому рабстві, в тому числі експлуатувались незаконними військовими формуваннями»,- каже відповідальний за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, у Луганській області Ігор Шевченко.
Під час засідання обласної Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми обговорено умови для мобілізації ресурсів місцевої громади в напрямку підвищення обізнаності населення та не ідентифікованих жертв торгівлі людьми. Наголошено на важливості співпраці органів державної влади, установ та громадських організацій у напрямку протидії торгівлі людьми.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»