Співачку з Колумбії Шакіру 6 червня викличуть до іспанського суду для надання свідчень. Причиною розгляду є можлива несплата податків з боку виконавиці.
Суд почнеться о 10:00 за місцевим часом. Шакірі будуть пред'явлені звинувачення в шести злочинах, які були імовірно скоєні співачкою в період з 2012 по 2014 рік. Всі вони пов'язані з несплатою прибуткового податку і податку на майно. В цілому - на суму в 14,5 мільйона євро.
Справа в тому, що Шакіра - дружина футболіста клубу «Барселона» Жерара Піке. Співачка імовірно проживала з чоловіком в Каталонії весь час з моменту офіційної реєстрації їх союзу, а саме - з 2011 року. За законами Іспанії, людина автоматично стає податковим резидентом держави після того, як проживе на його території шість місяців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»