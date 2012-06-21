Середній кам'яний вік не закінчився 30 000 років тому: стародавні люди в деяких районах Африки все ще використовували примітивні кам'яні знаряддя праці 20 000 років після того, як інші вже використовували досконаліші знаряддя

Кам'яний вік поділяється на три періоди – нижній кам'яний вік до виникнення homo sapiens, середній кам'яний вік, коли ранні homo sapiens користовувалися простими інструментами, такими як остриці та скребки, і пізній кам'яний вік, де майстерність з виготовлення кам’яних знарядь почала вдосконалюватися.

Знахідки середнього кам'яного віку найчастіше охоплюють період від 300 тисяч до 30 тисяч років тому, після чого вони здебільшого зникають – хоча нові дослідження вказують на те, що в деяких ізольованих районах використання кам’яних знарядь тривало значно довше.

Останній етап пізнього кам'яного віку завершується неолітом – перехідний етап до бронзового століття близько 3500 років до н. е.

Але недавня знахідка, зроблена на західному узбережжі Африки, змусила археологів по-справжньому переосмислити еволюцію людства і показала, що в деяких регіонах кам'яний вік міг тривати набагато довше. Період кам'яного віку тривав на 20 000 років довше, ніж вважалося раніше, кажуть вчені.

Археологи з’ясували, що давні мешканці Західної Африки все ще користувалися простими кам’яними інструментами приблизно 11 000 років після того, як 20 000 років тому ці знаряддя в іншому місці повністю зникли з вжитку, повідомляє Daily Mail.

Попередні відкриття припускали, що люди в Африці перестали використовувати прості наконечники і скребки близько 30 тисяч років тому, замінивши їх більш складними знаряддями, включаючи кам’яні списи, наконечники, леза і сокири.

Це говорить про те, що деякі древні люди перейшли на більш нові інструменти пізніше, ніж інші. Вчені вважають, що їх дослідження підтверджує ідею про те, що протягом більшої частини доісторичного періоду людства групи людей були відносно ізольовані одна від одної. Також знахідка спростовує давню теорію, згідно з якою людство еволюціонувало одним і тим же шляхом. Замість цього, вважають дослідники, стародавні люди розвивалися з різною швидкістю в різних частинах світу.

Команда археологів не знає точно, чому жителям Західної Африки кам'яного віку було потрібно більше часу для освоєння нових інструментів, але вчені вважають, що це могло бути пов'язано з їх географічною ізоляцією і менш радикальними змінами клімату в цьому регіоні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»