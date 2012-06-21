Первісні люди навчилися виготовляти кам'яні знаряддя праці набагато раніше, ніж передбачалося раніше. До такого висновку прийшла група американських учених після проведеного ними дослідження, про результати якого повідомляє газета The Independent.
Фахівці з університету Арізони у співпраці з колегами з Університету Джорджа Вашингтона вивчили колекцію знарядь праці періоду кам'яного віку, знайдену під час археологічних розкопок на північному сході Ефіопії. Вона містила понад 320 різних предметів, вік яких налічував понад 2,6 млн років. Протягом декількох років учені займалися вивченням цієї місцевості, намагаючись знайти сліди обробки древніми людьми виробів з каменю, і незабаром їх зусилля увінчалися успіхом. Дослідники виявили незвичайні предмети, що стирчали з відкладень на крутому схилі, які зовні нагадували ножі.
Артефакти штучно загострили за допомогою інших каменів, відщеплюючи "лусочки". За словами вчених, всі знайдені знаряддя праці спеціально створювалися нашими предками з цільних шматків породи. Ймовірно, предмети призначалися для застосування в господарських цілях. Стародавні люди використовували їх, щоб обробляти м'ясо, колоти горіхи або відкривати панцир молюсків.
Раніше, як стверджують палеонтологи, найдавнішими свідоцтвами систематичного виготовлення та застосування кам'яних інструментів вважалися знаряддя, вік яких не перевищував 2,58 мільйонів років.
«Однак при уважному вивченні виявлених зразків, ми встановили, що вони сильно відрізнялися від попередніх знахідок», – зазначив один з авторів роботи, професор Уїлл Арчер. «Вперше ми бачимо, як люди відколювали шматочки каменю для виготовлення інструментів», – каже науковий співробітник університету Арізони Кайя Рід.
Таким чином, вчені прийшли до висновку, що вже понад 2,6 млн років тому наші предки навчилися розбивати каміння і створювати примітивні інструменти для обробки їжі.
«Беручи до уваги той факт, що різні примати в усьому світі регулярно використовують камені як молотки для видобутку інших ресурсів, досить імовірно, що стародавні люди, які проживали на території Африки, знаходили нові способи застосування кам'яних знарядь для цієї мети», – зауважив один з провідних авторів дослідження Девід Браун з Університету Джорджа Вашингтона.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»