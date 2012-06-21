Наразі стало відомо, що рятувальники виявили уламки зниклого індонезійського підводного човна в Балійскому морі. Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на начальника штабу ВМС Індонезії, субмарину вдалося виявити на глибині 850 метрів (2788 футів).

Напередодні, Президент Індонезії Джоко Відодо оголосив про загибель підводного човна «Нангал» з 53 військовослужбовцями на борту, яку шукали останні кілька днів. Відповідну заяву глава держави зробив у спеціальному відеозверненні.

«В суботу я отримав доповідь від командування ВМС про те, що човен потонув. Весь індонезійський народ глибоко шкодує про трагедію», – сказав Відодо.

Нагадаємо, що дизельний підводний човен «Нангал» перестав виходити на зв'язок в ході виконання навчальних маневрів у Балійскому морі. На момент втрати сигналу екіпаж повинен був почати проведення торпедної стрільби. За попередніми оцінками, корпус підводного човна отримав сильні пошкодження.

Наголошується, що така глибина значно перевищує можливості такого класу підводного човна, яка розрахована на перебування на глибинах до 500 метрів (1640 футів). Повідомляється, що надії на порятунок екіпажу, що складається з 53 чоловік, немає, а офіційні особи заявили, що запас кисню в підводному човні повинен був закінчитися вранці в суботу 24 квітня.

Нагадаємо, дизельна субмарина KRI Nanggala-402 пропала під час навчань між островами Ява і Балі. Після занурення зв'язок з нею був втрачений. Підводний човен брав участь у навчаннях з пуску торпед.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»