День Дунаю, який започаткований у 2007 році, став традиційним для Закарпаття. Особливістю цьогорічного фесту, що відбувався в селі Квасове на Берегівщині, стала регата пластикових піратів та виставка кораблів. Їх діти виготовляли зі сміття, знайденого у річках та на їхніх берегах. У програмі також — квест «Як стати еколицарем», викладання на дамбі напису з камінців «Ми любимо Боржаву», знищення пластикового чудовиська. За участь у дійствах учасники отримували монети, виготовлені ковалями.
— Цьогоріч на всій планеті оголошено рік боротьби із пластиком. Ми хочемо зробити свій внесок у розв’язання проблеми засмічення річок, — розповіла організатор заходу національний експерт від України у міжнародній комісії із захисту річки Дунай Олена Марушевська. — Точних масштабів засмічення Закарпаття ніхто не знає, але Угорщина щороку виставляє Україні штраф 30 тисяч євро за пляшки, які вона збирає на своїй території. Втім, це проблема не тільки України, бо пляшки по Тисі пливуть і з Румунії.
— Будувати на річках стаціонарні конструкції, які збирали б пластик, нереально, — вважає в.о. начальника Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Олег Кисіль. — Вода знесе такі споруди. Вихід — встановлювати сміттєсортувальні та сміттєпереробні заводи у низинних районах. Але найкраще — запобігати засміченню.
— Значна частина сміття пливе в Дунай річками з території України. Від чистоти Дунаю залежить стан Чорного моря, тому так важливо оберігати Дунай і притоки, — поділився думками Міклош Голой-Корпош. Він приїхав до закарпатського села Квасове з Угорщини. Ентузіаст, один із добровільних очищувачів Дунаю розповів, що лише торік волонтери витягли з ріки Тиси 10 тисяч тонн пластикового непотребу.
Про те, що Україна взялася за адаптування свого законодавства до європейських норм, розповідав заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Павло Гвозденко.
ДОВІДКА «УК»
День Дунаю — спільний європейський захід, який відзначають щорічно наприкінці червня в 14 країнах басейну ріки. В Україні до нього належать річки Тиса (вся Закарпатська область), Прут, Сірет і дельта самого Дунаю. Захід спрямовано на залучення громадськості до збереження водних ресурсів басейну річки.