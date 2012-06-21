Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві певне занепокоєння викликало те, що будівельники приступили до демонтажу балконів з фасаду Палацу дитячої та юнацької творчості – триповерхової будівлі колишнього Полтавського музичного училища Дмитра Ахшарумова, збудованого у 1914-1916 роках.
З’ясувалося, що балкони ці аварійні, тому без їхньої заміни не обійтися, і що їх відтворять у первісному вигляді уже до кінця року.
Цю інформацію підтвердив і перший заступник Полтавського міського голови Андрій Лямін. За його словами, проект реконструкції погоджено у Міністерстві культури України. Це робиться для того, щоб уламки аварійних балконів не могли упасти на перехожих, зокрема на дітей. Нові балкони й ліпнина візуально нічим не відрізнятимуться від старих.
Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому замовило реставрацію Палацу дитячої та юнацької творчості за 18 мільйонів гривень. Попередній підрядник не виконав замовлення в зазначений термін і з ним розірвали договір. За частину робіт реставрації він отримав 3 мільйони гривень. За новим договором нинішній підрядник уже отримав 800 тисяч гривень передоплати.