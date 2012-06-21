Національний банк України випустив срібну колекційну монету, яка присвячена копанню картоплі. Номінал монети — 10 грн, тираж — 4 тисячі штук. Запустити монету в обіг в НБУ планують 22 травня 2018 року. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.
Монета присвячена розкриттю у художньо-образній манері іронічного образу українського архетипу. «Адже загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців — земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, а також робота на ній тисячоліттями об’єднують чоловіка і жінку, що символізують дві фігури у формі серця», — пояснюється у повідомленні НБУ.
На аверсі монети зображено дерево життя з дзеркальною верхівкою на тлі поля і позолочену картоплю так само на дзеркальному тлі. Унизу — Малий Державний герб України та рік карбування монети. На реверсі монети — зображення чоловіка і жінки, які зігнули спини над копанням картоплі.
для «Урядового кур’єра»