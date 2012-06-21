Золоті відзнаки черкаських підприємців
Роман КИРЕЙ
ВИЗНАННЯ. П’ять підприємств харчової та переробної галузі Черкащини отримали золоті медалі Міністерства аграрної політики та продовольства України — за результатами ХХХ міжнародної виставки «Агро – 2018», яка проходила в столиці з 6 по 9 червня нинішнього року. За впровадження новітніх технологій в галузі переробки олійних культур нагородили засновника ТОВ «Красногірський олійний завод» Віктора Полозова. За кращий коровай — підприємця Володимира Плужника. В номінації за проведення інноваційної політики у технологіях сільськогосподарського виробництва» — генерального директора ТОВ АПК «Маїс» Сергія Осадчого. За значний внесок в розвиток лікеро-горілчаної галузі — національного менеджера з розвитку торгових марок Руслана Загороднього (ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор»). За впровадження інноваційних технологій у тепличному господарстві — директора Уманського тепличного комбінату Миколу Гордія. Відзнаки керівникам підприємств вручив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко.
Міжнародна виставка «Агро-2018» — найбільша агропромислова виставка в Україні та Східній Європі. Вона стала ефективною платформою для вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК України, діловим заходом, що відкриває можливості для співпраці з країнами — лідерами світового аграрного сектору, а також унікальною нагодою для діалогу між приватним бізнесом і державою, асоціаціями та іноземними представниками.